Станции "Крещатик", "Театральная", "Золотые ворота", "Майдан Независимости" и "Дворец спорта"не работают из-за сообщения о минировании

Ряд станций Киевского метрополитена закрыли для пассажиров в связи с проверкой анонимных сообщений о минировании, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Поступил анонимный звонок о минировании станций "Крещатик", "Майдан Независимости", "Золотые ворота", "Театральная" и "Дворец спорта" с пересадкой на "Льва Толстого". Станции закрыты для пассажиров, проводится проверка", – говорится в сообщении на странице КП "Киевский метрополитен" в Фейсбуке.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время уже перекрыли движение транспорта на нескольких центральных улицах Киева, а именно на ул.Владимирской, ул.Прорезной и ул.Б.Хмельницкого.

Как сообщалось, в воскресенье, 17 июня, в Киеве пройдет Марш равенства под лозунгом "Страна свободная – будь собой!", который организовывает ЛГБТ-сообщество.