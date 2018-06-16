События

18:44 16.06.2018

Грузовик упал с эстакады на железнодорожные пути в Днепропетровской области

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Возле г.Новомосковск Днепропетровской области грузовой автомобиль IVECO упал с автомобильного моста на железнодорожные пути, перекрыв на два часа перегон "Самаровка-Новомосковск", водитель госпитализирован.

Как сообщает в субботу пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области, накануне в пятницу в 20:55 в службу спасения поступило сообщение о ДТП на 230 км автодороги "Киев – Луганск – Изварино" возле поворота на г.Новомосковск.

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что грузовой автомобиль IVECO упал с автомобильного моста на железнодорожные пути, тем самым перекрыв 2 пути на перегоне "Самаровка-Новомосковск". Возникла задержка железнодорожного транспорта", - сказано в сообщении.

Водитель доставлен каретой "скорой помощи" в Центральную районную больницу г.Новомосковск.

В 22:50 грузовой автомобиль быть стянут с железнодорожного пути. Подразделения ГСЧС в Днепропетровской области провели работы по смыву горюче-смазочных материалов, которые вытекли из поврежденного автомобиля.

В 23:00 движение по железнодорожным путям было восстановлено.

Для ликвидации последствий аварии привлекались 30 человек и 7 единиц техники.

Теги: #грузовик #гсчс #авария #днепропетровская_область
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Интерфакс-Украина
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