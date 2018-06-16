События

17:10 16.06.2018

Суд арестовал владельца автомобиля, от взрыва в котором в Киеве пострадали четверо детей

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Суд арестовал владельца автомобиля, от взрыва в котором в Киеве пострадали четверо детей

Святошинский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 августа без права залога владельцу автомобиля "Волга", от взрыва в котором 15 июня в Киеве пострадали четверо детей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева, соответствующее решение суд принял в субботу по ходатайству Киевской местной прокуратуры N8.

"Владельцу автомобиля "Волга", в которой дети нашли взрывчатку, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия меры пресечения суд определил до 12.08.2018 года", - сказано в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что 41-летнему мужчине объявлено о подозрении по ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Во время допроса подозреваемый дал признательные показания, которые в дальнейшем были подтверждены в ходе воспроизведения. В настоящее время в рамках уголовного производства назначен ряд судебных экспертиз. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления", - сказано в сообщении киевской прокуратуры.

Как сообщалось, вечером 15 июня в Святошинском районе Киева в старом автомобиле на ул.Чернобыльской взорвался неизвестный предмет, в результате чего пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет, которые играли в салоне. Неустановленный предмет, который дети достали из автомобиля марки "Волга", взорвался при попытке его открыть.

Вследствие детонации устройства дети получили многочисленные травмы. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Теги: #киев #взрыв #дети #автомобиль
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Интерфакс-Украина
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