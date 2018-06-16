Омбудсмену Денисовой отказали во встрече с удерживаемым в РФ украинцем Карпюком в субботу

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ей отказали во встрече с удерживаемым в российской тюрьме гражданином Украины Николем Карпюком в субботу, 16 июня.

"Подала заявление во Владимирский централ на встречу с Николаем Карпюком. Ко мне вышел начальник исправительного учреждения и принял мое заявление. Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни как уполномоченного, ни как частного лица", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Она отметила, что как уполномоченного по правам человека ее не могут допустить, так как не поступили соответствующие документы, а как частное лицо – потому что завершилось время подачи заявления.

"Впрочем, руководитель учреждения заверил меня, что мое заявление начнут рассматривать уже в начале недели", - сообщила Л.Денисова.

Ранее в это день Л.Денисова сообщила, что намерена в субботу, 16 июня, посетить удерживаемого в РФ украинца Н.Карпюка.