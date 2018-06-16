События

15:02 16.06.2018

В Харькове ехавшая на вызов "скорая" сбила подростка в наушниках

1 мин читать
В Харькове ехавшая на вызов "скорая" сбила подростка в наушниках

В Харькове на перекрестке ул.Чкалова и ул.Шишковского карета "скорой помощи" сбила на пешеходном переходе 15-летнего мальчика, который слушал музыку в наушниках и не заметил приближения автотранспорта.

Как сообщает в субботу пресс-служба полиции Харьковской области, накануне, 15 июня, в 16:55 в дежурную часть полиции поступило сообщение из службы "102" о том, что карета "скорой помощи" сбила подростка.

Как выяснили правоохранители, медики спешили на вызов для оказания помощи другому ребенку, потерявшему сознание.

"Карета скорой двигалась с соблюдением всех инструкций, с включенными звуковым и световым сигналами. В это время 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Он не услышал приближения транспортного средства, потому что слушал музыку в наушниках. Водитель скорой увидел подростка, но не успел затормозить. В результате мальчик попал под колеса", - сказано в сообщении.

Другая бригада "скорой помощи" доставила мальчика в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи №4. В результате ДТП подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Факт происшествия зарегистрирован в журнале Единого учета правонарушений, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Теги: #подросток #дтп #харьков
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Харькове возле жилого дома и райвоенкомата обнаружены гранаты - полиция

В Харькове при получении взятки 75 тыс. грн задержан замначальника райотдела полиции

В Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие

В Харькове утонул подросток, пытавшийся на спор переплыть Лопань

За бойкот распорядка колонии двоим осужденным грозит 3 года в дополнение к основному сроку

Житель Харькова на автомобиле пытался прорваться в зону ООС, но был остановлен выстрелами по колесам

В харьковскую полицию десятый день подряд поступают сообщения о минировании пяти бизнес-центров

В Харькове полиция эвакуирует людей из бизнес-центров для проверки очередного сообщения о минировании

В Харькове неизвестные подорвали банкомат Ощадбанка и забрали деньги

В Херсоне "скорая" сбила насмерть женщину, переходившую дорогу на зеленый свет

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одессе произошел очередной пожар в заведении общественного питания – горела кровля ресторана "Пивной сад"

Денисова заявляет о затягивании процесса посещения удерживаемых в РФ украинцев

Сообщения о "минировании" мест массового скопления людей в разных регионах Украины поступают с территории РФ – Князев

В Черкассах взорвался автомобиль, водитель погиб

Денисова обеспокоена отказом во встрече с Сенцовым и считает, что российская сторона должна "ускорить свои действия"

В Черкассах взорвался автомобиль, СМИ сообщают о погибшем бизнесмене

Денисова сообщила, что планирует в субботу посетить удерживаемого в РФ украинца Карпюка

Боевики на Донбассе с начала субботы совершил 11 обстрелов позиций ВСУ

Москалькова посетила Штыбликова, анонсировала встречу с Денисовой в понедельник

Работа КПВВ "Майорское" временно приостановлена

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА