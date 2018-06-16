В Харькове возле жилого дома и райвоенкомата обнаружены гранаты - полиция

В Харькове в ночь на субботу в полицию поступили сообщения от граждан о боеприпасах, найденных вблизи жилого дома по ул.Людмилы Гурченко и райвоенкомата на ул.Полтавский шлях.

"Оба факта зарегистрированы в журнале Единого учета правонарушений, решается вопрос об их квалификации по Уголовному кодексу Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в субботу.

Следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и взрывотехники, выехавшие на ул.Людмилы Гурченко, изъяли обнаруженную в кустах возле дома ручную гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ.

Правоохранители, выехавшие к военкомату, изъяли из подозрительной коробки, обнаруженной охранником во время обхода территории, корпусы гранат Ф-1 и РГД-5, два запала УЗРГМ и несколько патронов различных калибров.

Все боеприпасы направлены на исследование.