События

14:18 16.06.2018

В Одессе произошел очередной пожар в заведении общественного питания – горела кровля ресторана "Пивной сад"

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В Одессе на территории городского сада на ул.Гавана произошло возгорание кровли ресторана "Пивной сад", пострадавших нет.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, сообщение о возгорании на территории городского сада поступило на номер "101" в 7:39 субботы.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что произошло возгорание кровли пристройки в ресторан на площади 150 кв. м.

"В связи с угрозой распространения огня на ресторан к месту пожара были направлены дополнительные силы и средства. Спасатели локализовали пожар в 8:06 и в 08:33 ликвидировали", - сказано в сообщении.

Причина возгорания устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.

Ранее 13 мая в Одессе произошел пожар в кафе по ул.Дерибасовско, а 13 апреля огонь охватил ресторан "Песок" районе 13-й станции Большого фонтана.

Как сообщалось, перед летним сезоном 2017 года на побережье Одессы сгорели три ресторана – "Хуторок" на Ланжероне, ресторанный комплекс и клуб "Пляжник" на 13-й станции Большого Фонтана и пиццерия в Аркадии.

Теги: #гсчс #одесса #пожар
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