События

14:14 16.06.2018

Денисова заявляет о затягивании процесса посещения удерживаемых в РФ украинцев

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Денисова заявляет о затягивании процесса посещения удерживаемых в РФ украинцев

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что российская сторона затягивает процесс посещения удерживаемых в РФ украинцев.

"Я считаю, что на сегодняшний день происходит затягивание процесса посещения нами, мною граждан Украины, которые находятся в колониях, удерживаются в Российской Федерации", - сказала она в эфире телеканала "112.Украина".

"Почему я так говорю? Потому что, если были договоренности двух президентов - нашего президента и президента Путина - относительно предоставления такой возможности – встретиться, то нужно… уменьшить сроки прохождения документов", - пояснила она.

Л.Денисова подтвердила, что в понедельник, 18 июня, планирует встретиться с российской коллегой Татьяной Москальковой.

Теги: #омбудсмен #денисова
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Интерфакс-Украина
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