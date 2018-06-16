События

13:49 16.06.2018

Сообщения о "минировании" мест массового скопления людей в разных регионах Украины поступают с территории РФ – Князев

1 мин читать
Сообщения о "минировании" мест массового скопления людей в разных регионах Украины поступают с территории РФ – Князев

 Ложные сообщения о минировании бизнес-центров, кинотеатров, супермаркетов и других мест массового скопления людей в разных регионах страны, участившиеся в последнее время, поступают с территории Российской Федерации, заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Мы понимаем, откуда идут эти сообщения. Они идут с территории Российской Федерации, наша киберполиция установила доподлинно места нахождения т.н. минеров. Мы открыли ряд уголовных производств, но эффективный результат будет тогда, когда мы сможем привлечь этих лиц, которые находятся за границей, к уголовной ответственности", - сказал С.Князев журналистам в Харькове в субботу.

Он подчеркнул, что лжеминирования носят массовый характер – иногда полиция получает сообщения о "минировании" каждые 2-3 часа.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что, по данным следствия, лжеминеры выбирают объекты случайным образом, единственное, что их объединяет – все это места массового скопления людей.

"Берут (лжеминеры – ИФ) где-нибудь в Краснодаре харьковский справочник "Золотые страницы", открывают раздел "бизнес-центры" и берут первые пять – вот и все», - сказал А.Аваков.

Как сообщалось, начиная с 5 июня в Харькове в правоохранительные органы поступило более 20 сообщений о минировании одних и тех же 5 бизнес-центров. Ни одно из них не подтвердилось. Аналогичные случаи лджеминирования мест массового скопления людей были зафиксированы также во Львове и Киеве.

Теги: #рф #минирование #князев #полиция
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Харькове возле жилого дома и райвоенкомата обнаружены гранаты - полиция

В Черкассах взорвался автомобиль, водитель погиб

Киевские правоохранители сообщили о подозрении владельцу автомобиля, из которого дети достали коробку с гранатами

Князев проинспектировал работу нового поста патрульной полиции Крыма на Херсонщине

Глава Пентагона обвиняет Россию в попытке подорвать моральный авторитет США

В Харькове при получении взятки 75 тыс. грн задержан замначальника райотдела полиции

Москалькова пообещала добиться встречи Денисовой с Сенцовым в ближайшее время, ведутся переговоры об осмотре его независимыми врачами

Денисова заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к Сенцову

Денисова уже в колонии, где удерживают Сенцова

Полиция задержала владельца автомобиля, от взрыва в котором накануне в Киеве пострадали четверо детей

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове ехавшая на вызов "скорая" сбила подростка в наушниках

В Одессе произошел очередной пожар в заведении общественного питания – горела кровля ресторана "Пивной сад"

Денисова заявляет о затягивании процесса посещения удерживаемых в РФ украинцев

Денисова обеспокоена отказом во встрече с Сенцовым и считает, что российская сторона должна "ускорить свои действия"

В Черкассах взорвался автомобиль, СМИ сообщают о погибшем бизнесмене

Денисова сообщила, что планирует в субботу посетить удерживаемого в РФ украинца Карпюка

Боевики на Донбассе с начала субботы совершил 11 обстрелов позиций ВСУ

Москалькова посетила Штыбликова, анонсировала встречу с Денисовой в понедельник

Работа КПВВ "Майорское" временно приостановлена

Правоохранители в Донецкой области выявили легкомоторный самолет с двумя украинцами на борту без разрешения летать в районе ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА