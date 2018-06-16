События

13:47 16.06.2018

В Черкассах взорвался автомобиль, водитель погиб

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В Черкассах взорвался автомобиль, водитель погиб

В Черкассах утром в субботу взорвался автомобиль марки "Мерседес".

По информации сектора коммуникации полиции Черкасской области, сообщение о ЧП поступило в 7 часов утра. "В результате взрыва пострадал водитель автомобиля. Мужчину доставили в больницу", - отмечается в сообщении.

Позднее в пресс-службе Черкасской областной полиции агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что пострадавший в результате взрыва мужчина скончался в больнице. Но при этом не уточнили, кем является погибший.

Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В свою очередь местные издания сообщают, что погибший является известным бизнесменом.

 

Теги: #взрыв #черкассы #полиция
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