В Черкассах взорвался автомобиль, водитель погиб

В Черкассах утром в субботу взорвался автомобиль марки "Мерседес".

По информации сектора коммуникации полиции Черкасской области, сообщение о ЧП поступило в 7 часов утра. "В результате взрыва пострадал водитель автомобиля. Мужчину доставили в больницу", - отмечается в сообщении.

Позднее в пресс-службе Черкасской областной полиции агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что пострадавший в результате взрыва мужчина скончался в больнице. Но при этом не уточнили, кем является погибший.

Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В свою очередь местные издания сообщают, что погибший является известным бизнесменом.