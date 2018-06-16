В Черкассах взорвался автомобиль, СМИ сообщают о погибшем бизнесмене

В Черкассах утром в субботу взорвался автомобиль марки "Мерседес".

"В результате взрыва пострадал водитель автомобиля. Мужчину доставили в больницу", - сообщил сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В свою очередь, местное интернет-издание "Про Все. ck.ua" сообщает, со ссылкой на источники, что водитель автомобиля погиб. По их данным, им оказался директор ТЦ "Транзит", возглавлявший региональное отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает подтверждением этой информации.