События

13:23 16.06.2018

В Черкассах взорвался автомобиль, СМИ сообщают о погибшем бизнесмене

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В Черкассах взорвался автомобиль, СМИ сообщают о погибшем бизнесмене

В Черкассах утром в субботу взорвался автомобиль марки "Мерседес".

"В результате взрыва пострадал водитель автомобиля. Мужчину доставили в больницу", - сообщил сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В свою очередь, местное интернет-издание "Про Все. ck.ua" сообщает, со ссылкой на источники, что водитель автомобиля погиб. По их данным, им оказался директор ТЦ "Транзит", возглавлявший региональное отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает подтверждением этой информации.

Теги: #взрыв #черкассы #автомобиль
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