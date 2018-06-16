Боевики на Донбассе с начала субботы совершил 11 обстрелов позиций ВСУ

На Донбассе в районе проведения операции объединенных сил боевики с начала субботы совершил 11 обстрелов позиций украинских военных, среди подразделений ООС никто не пострадал, сообщили в Министерстве обороны Украины.

"По текущей ситуации сегодня, 16 июня. Начиная с полуночи по состоянию на 9:00 утра противник совершил 11 прицельных обстрелов наших позиций", - цитирует полковника Максима Прауту пресс-центра Минобороны в субботу.

В ночное время суток боевики обстреляли из 82-мм минометов опорные пункты украинских сил вблизи н.п. Новотошковское и Золотое, в сторону украинских военных было выпущено 6 мин.

"Кроме того, в районах указанных населенных пунктов, а также недалеко от Зайцево оккупанты вели огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщил М.Праута.

По его словам, большинство вражеских обстрелов на донецком направлении происходило из стрелкового оружия.

"Дважды под обстрел попали защитники Широкино и Водяного, по одному обстрелу зафиксировано в районе Авдеевки, Пищевика и Новомихайловки", - проинформировал М.Праута.

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"Потерь среди наших военных нет", - сказал спикер Минобороны.