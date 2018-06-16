Москалькова посетила Штыбликова, анонсировала встречу с Денисовой в понедельник

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила заключенного гражданина Украины Дмитрия Штыбликова в омской колонии.

"16 июня в Омске уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с и.о. консула-руководителя Консульства Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым посетила Дмитрия Штыбликова, отбывающего наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Омской области", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе омбудсмена.

Т.Москалькова обсудила с заключенным условия содержания, в частности, возможность и качество оказания медицинской помощи, отметили в пресс-службе.

После посещения Д.Штыбликова Т.Москалькова заявила журналистам, что ее украинская коллега Людмила Денисова дала согласие на встречу с ней в понедельник.

"Мы договорились о встрече с Денисовой в Москве в понедельник с тем, что в обсудить все шаги дорожной карты моего посещения в Украине граждан России и ее посещения здесь граждан Украины, имеющих два гражданства", - сказала Т.Москалькова.

Т.Москалькова, что встреча должна состояться в 14 часов. Договоренность об этом достигнута в ходе телефонного разговора, утверждает она.

Ранее сообщалось, что уполномоченные по правам человека России и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран.

Л.Денисова, прибывшая в РФ, планировала, первым делом посетить украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку уже более 30 дней. 15 июня Л.Денисова прибыла в г.Салехард и направилась в Лабытнанги, где в колонии содержится О.Сенцов. Но ее не пустили к нему.

"Мы и так имеем право по Консульской конвенции посетить Дмитрия Штыбликова, потому что он – гражданин Украины. Мы его посетим и без шоу вокруг этого процесса. Но у нас есть еще Олег Сенцов, жизнь которого находится под угрозой. Если Россия заявляет, что у них в приоритете визит к Вышинскому (арестованному в Украине главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому - ИФ), то у нас в приоритете визит к Олегу Сенцову. Мы предложили обменяться визитами и работать в таком формате, но происходит по-другому"- сказала Л.Денисова.

Л.Денисова также отметила, что украинские консулы посетят российский город Омск, где удерживают украинца Дмитрия Штыбликова.

"Поскольку Татьяна Николаевна (Москалькова - ИФ) решила сделать Омск показательным выступлением, поскольку я узнала, что там будет и губернатор Омской области, и другие, то я в таких мероприятиях участия не принимаю", - пояснила Л.Денисова.

В РФ Д.Штыбликова, а также Алексея Бессарабова и Владимира Дудка обвинили в подготовке диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. Минобороны Украины отрицает, что арестованные являются его сотрудниками.

В ноябре 2017 года суд приговорил Д.Штыбликова к пяти годам заключения и штрафу в 200 тысяч рублей.