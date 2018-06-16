Работа КПВВ "Майорское" временно приостановлена

Незаконные вооруженные формирования приостановили пропуск граждан в пределах дорожного коридора "Гоптовка-Бахмут", объяснив это проведением ремонтных работ.

Как сообщает Госпогранслужба Украины на своей странице в соцсети Фейсбук, в субботу все КПВВ в районе операции Объединенных сил начали свою работу в штатном режиме.

"Однако, уже в 06.25 пограничники… на КПВВ "Майорское" получили информацию от лиц, которые пытались пересечь линию столкновения в направлении временно оккупированных территорий Украины о том, что представители незаконных вооруженных формирований отказали им в пропуске по причине проведения ремонтных работ", - отмечается в сообщении.

Позднее пресс-служба отметила, что боевики не предоставили СММ ОБСЕ или СЦКК какой-либо заблаговременной информации об остановке пропуска граждан.

"С целью безопасности граждан и недопущения провокаций со стороны НВФ, решением объединенного командного пункта объединенных сил работу КПВВ "Майорское" временно приостановили", - сообщила Госпогранслужба.