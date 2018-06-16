Киевские правоохранители сообщили о подозрении владельцу автомобиля, из которого дети достали коробку с гранатами

Владельцу автомобиля, из которого дети достали коробку с гранатами и травмировались, сообщили о подозрении в совершении преступления по двум статьям Уголовного кодекса.

Как сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко, в ходе проведения расследования в уголовном производстве по факту взрыва и травмирования четырех детей сообщено о подозрение владельцу автомобиля, из которого дети достали коробку с гранатой, по статьям 263 (незаконное хранение, в том числе взрывных веществ), а также по статье 128 (неумышленное причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса.

"В настоящее время этот человек 1977 года рождения задержан, находится в изоляторе временного содержания", - отметил А.Крищенко в видеоролике, размещенном на странице полиции Киева в соцсети Фейсбук.

Он также подчеркнул, что следователь подготовил представление об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Кроме этого, проинформировал А.Крищенко, следователь назначил ряд криминалистических экспертиз, после выводов которых, а также после полного допроса пострадавших детей, возможно, будет изменена квалификация на другое, более тяжкое преступление.

Как сообщалось, вечером 15 июня в Святошинском районе Киева в старом автомобиле на ул.Чернобыльской взорвался неизвестный предмет, в результате чего пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет, которые играли в салоне. Дети были госпитализированы в больницу "Охматдет", двое из них - в тяжелом состоянии.

Ранее А.Крищенко сообщил, что не исключается версия теракта, а также версия, что владелец автомобиля сам заложил взрывчатку, чтобы воспрепятствовать краже инструментов из автомобиля. По его словам, с места происшествия изъято несколько фрагментов гранаты РГД-5.

Начальник киевского главка подтвердил, что владелец взорвавшегося автомобиля уже задержан в Ровенской области, доставлен в одно из райуправлений Киева, с ним работают следователи. Задержанный – житель Киева, офицер запаса, участник АТО в составе Вооруженных сил Украины.