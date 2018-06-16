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09:51 16.06.2018

Адвокат Трампа выступил против помилования президентом США фигурантов "российского расследования"

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Адвокат Трампа выступил против помилования президентом США фигурантов "российского расследования"

Президент США Дональд Трамп не намерен пользоваться своим правом на помилование в отношении тех граждан, чья вина будет доказана судом по итогам "дела о России", заявил телеканалу Си-Эн-Эн его адвокат Рудольф Джулиани.

"Дайте мне прямо сейчас все объяснить. Он не собирается помиловать кого-либо в этом расследовании, но он также и не будет отказываться от своего права помилования в случае вынесения несправедливого приговора, если ему доложат о нем после завершения расследования", - заявил Р.Джулиани в эфире телеканала.

Адвокат американского президента также заявил, что лично рекомендовал Д.Трампу отказаться от помилований.

"Я сказал ему, что ему не следует кого-либо помиловать", - отметил он.

Канал отмечает, что в последнее время в США часто звучат предположения о том, что Д.Трамп может помиловать осужденных граждан, связанных с расследованием предполагаемого российского вмешательства в американские выборы президента 2016 года, а также возможных связей его предвыборного штаба с Россией.

Теги: #сша #россия #адвокат #трамп
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