Группа нардепов предлагает снизить акциз с автомобилей и ужесточить контроль за перемещением авто на еврономерах

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде два законопроекта - с изменениями в Налоговый кодекс о снижении акцизного налога с автомобилей (№8487), а также о запрете на таможенное оформление машин, не отвечающих стандарту Евро-5 и усилении контроля за перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах (№8488).

Согласно информации на сайте Верховной Рады, соответствующие инициативы зарегистрированы 15 июня, однако тексты законопроектов пока отсутствуют.

Как поясняет глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина на своем сайте, согласно предлагаемым изменениям в Налоговый кодекс, базовые ставки акцизного налога будут такими: EUR50 – для автомобилей с бензиновым двигателем, EUR75 – с дизельным. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Коэффициент двигателя предлагается рассчитывать по такой формуле: объем двигателя разделить на 1000. Коэффициент возраста – количество полных календарных лет с года, последующего за годом производства автомобилей, к году определения ставки налога, поясняет пресс-служба парламентского комитета.

"Рассчитанные по новому принципу акцизы будут значительно меньшими, чем действующие, а разница в размере ставок для разных по объему двигателя авто не будет существенной. При этом акцизный налог на старые авто, конечно, будет выше за счет увеличения на возрастной коэффициент, что будет стимулировать покупать более новые авто", - цитирует пресс-служба Н.Южанину.

Она также отметила, что понижение акциза стало компромиссным решением, которое позволяет учитывать интересы государства, официальных автоимпортеров, добросовестных налогоплательщиков, а также тех, кто пользуется автомобилями без таможенного оформления и регистрации в Украине.

"В законопроекте (с изменениями в Таможенный кодекс 8488 - ИФ) четко прописан алгоритм взаимодействия таможенников, полицейских и пограничников, предусмотрено создание автоматизированной системы обмена информацией. Нацполиции предоставлено право проверки авто с еврономерами, введено ряд ограничений на операции с такими авто, заложены строгие штрафы за нарушение таможенных правил", - подчеркнула глава профильного комитета, добавив, что оба законопроекта обсуждены с Министерством финансов, Государственной фискальной службой (ГФС), ГО "Автоевросила" и профильными ассоциациями производителей, дилеров и импортеров автомобилей.

"Поэтому уже на следующей неделе его можно представить на рассмотрение парламента", – указывается в сообщении.