События

09:48 16.06.2018

Группа нардепов предлагает снизить акциз с автомобилей и ужесточить контроль за перемещением авто на еврономерах

2 мин читать
Группа нардепов предлагает снизить акциз с автомобилей и ужесточить контроль за перемещением авто на еврономерах

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде два законопроекта - с изменениями в Налоговый кодекс о снижении акцизного налога с автомобилей (№8487), а также о запрете на таможенное оформление машин, не отвечающих стандарту Евро-5 и усилении контроля за перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах (№8488).

Согласно информации на сайте Верховной Рады, соответствующие инициативы зарегистрированы 15 июня, однако тексты законопроектов пока отсутствуют.

Как поясняет глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина на своем сайте, согласно предлагаемым изменениям в Налоговый кодекс, базовые ставки акцизного налога будут такими: EUR50 – для автомобилей с бензиновым двигателем, EUR75 – с дизельным. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Коэффициент двигателя предлагается рассчитывать по такой формуле: объем двигателя разделить на 1000. Коэффициент возраста – количество полных календарных лет с года, последующего за годом производства автомобилей, к году определения ставки налога, поясняет пресс-служба парламентского комитета.

"Рассчитанные по новому принципу акцизы будут значительно меньшими, чем действующие, а разница в размере ставок для разных по объему двигателя авто не будет существенной. При этом акцизный налог на старые авто, конечно, будет выше за счет увеличения на возрастной коэффициент, что будет стимулировать покупать более новые авто", - цитирует пресс-служба Н.Южанину.

Она также отметила, что понижение акциза стало компромиссным решением, которое позволяет учитывать интересы государства, официальных автоимпортеров, добросовестных налогоплательщиков, а также тех, кто пользуется автомобилями без таможенного оформления и регистрации в Украине.

"В законопроекте (с изменениями в Таможенный кодекс 8488 - ИФ) четко прописан алгоритм взаимодействия таможенников, полицейских и пограничников, предусмотрено создание автоматизированной системы обмена информацией. Нацполиции предоставлено право проверки авто с еврономерами, введено ряд ограничений на операции с такими авто, заложены строгие штрафы за нарушение таможенных правил", - подчеркнула глава профильного комитета, добавив, что оба законопроекта обсуждены с Министерством финансов, Государственной фискальной службой (ГФС), ГО "Автоевросила" и профильными ассоциациями производителей, дилеров и импортеров автомобилей.

"Поэтому уже на следующей неделе его можно представить на рассмотрение парламента", – указывается в сообщении.

Теги: #авто #еврономера #акциз #парламентарии
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Европейские парламентарии призвали усилить киберзащиту ЕС от России, Китая и КНДР

Правоохранители прекратили масштабное производство и сбыт марок акцизного налога, задержаны 11 человек

Пограничники задержали на границе с Молдовой похищенный в Греции автомобиль

Украинские пункты пропуска оценят на эффективность выявления поддельных документов и похищенных авто

На границе со Словакией и Польшей наблюдается скопление автомобилей

Кабмин готов за месяц урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Рада делегирует им это право

СБУ блокировала поставки автомобилей для боевиков "ЛНР" из Харьковской области

Uber приостановила тестирование беспилотных машин после фатального инцидента

Полицейские Винничины получили 23 новых автомобиля

МВД в 2017г зарегистрировало 64,655 тыс. автомобилей 2017г выпуска

ПОСЛЕДНЕЕ

Адвокат Трампа выступил против помилования президентом США фигурантов "российского расследования"

В Киеве обнаружены и уничтожены 4 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны

Боевики приостановили пропуск граждан через линию столкновения в пределах дорожного коридора Горловка-Бахмут

На взятке в $4 тыс. задержан предприниматель пытавшийся незаконно приобрести земельный участок Минобороны

Из-за непогоды в 5 областях Украины обесточены почти 130 населенных пунктов

Князев проинспектировал работу нового поста патрульной полиции Крыма на Херсонщине

Боевики 36 раз обстреляли позиции сил АТО в пятницу, без потерь

В Киеве во время проведения фестиваля MotoOpenFest продлят работу Метрополитена

Харьковские пограничники задержали женщину, которая пыталась тайком пронести в Украину почти 22 кг смеси для кальяна

Кличко: незаконная парковка обойдется в более тысячу грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА