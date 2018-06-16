События

09:43 16.06.2018

В Киеве обнаружены и уничтожены 4 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны

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В Киеве обнаружены и уничтожены 4 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны

В Киеве в пятницу пиротехническими силами Госуслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины были изъяты и уничтожены на полигоне 4 артиллерийские снаряда времен Второй мировой войны.

"15 июня в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе столицы, в лесном массиве в урочище "Лысая гора" и в Деснянском районе на ул. Радистов при проверке территории обнаружены артиллерийские снаряды Д-45 мм в количестве 2 единиц, Д-76 мм в количестве 1 единицы и Д-105 мм в количестве 1 единицы. Все обнаруженные артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны", – говорится в сообщении на сайте ГСЧС в г.Киеве в субботу утром.

Отмечается, что группой пиротехнических работ 1 Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне.

Спасатели подчеркнули, что всего с начала года на территории г.Киева изъято и уничтожено 643 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.

"Уважаемые киевляне и гости города! Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве предупреждает, что при обнаружении взрывоопасных предметов времен прошлых войн следует быть крайне осторожными. Первое, что нужно сделать - позвонить по номеру 101 или 102 и сообщить, где найден опасный предмет. Далее необходимо оградить место его нахождения и не допускать к нему других людей, особенно детей. Не трогать, а не передвигать, а не стучать по корпусу, не разбирать взрывоопасный предмет", – просят в ГСЧС столицы.

Также спасатели отметили, что радиус разлета опасных частей разорванного снаряда может достигать нескольких метров.

Теги: #киев #гсчс
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