События

09:41 16.06.2018

Боевики приостановили пропуск граждан через линию столкновения в пределах дорожного коридора Горловка-Бахмут

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Боевики приостановили пропуск граждан через линию столкновения в пределах дорожного коридора Горловка-Бахмут

Незаконные вооруженные формирования приостановили пропуск граждан в пределах дорожного коридора "Гоптовка-Бахмут", объяснив это проведением ремонтных работ.

Как сообщает Госпогранслужба Украины на своей странице в соцсети "Фейсбук", в субботу все КПВВ в районе операции Объединенных сил начали свою работу в штатном режиме.

"Однако, уже в 06.25 пограничники… на КПВВ "Майорское" получили информацию от лиц, которые пытались пересечь линию столкновения в направлении временно оккупированных территорий Украины о том, что представители незаконных вооруженных формирований отказали им в пропуске по причине проведения ремонтных работ", - отмечается в сообщении.

Теги: #госпогранслужба #кппв #бахмут #горловка
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