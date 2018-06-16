События

08:03 16.06.2018

Из-за непогоды в 5 областях Украины обесточены почти 130 населенных пунктов

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Из-за непогоды в 5 областях Украины обесточены почти 130 населенных пунктов

Вследствие осложнения погодных условий обесточены 129 населенных пунктов в 5 областях Украины, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью 16 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 129 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Полтавская - 57 н.п., Сумская - 47 н.п., Черкасская - 15 н.п., Киевская - 8 н.п. и Черниговская - 2 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

Теги: #непогода #украина #обесточивание
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