Князев проинспектировал работу нового поста патрульной полиции Крыма на Херсонщине

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев в пятницу, в пределах рабочего визита на Херсонщину, проинспектировал отреставрированный пост "Сиваш" отдела патрульной полиции в АР Крым и г.Севастополе, сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

"15 июня глава Нацполиции Сергей Князев в пределах рабочего визита на Херсонщину проинспектировал отреставрированный пост полиции Крыма", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

По словам главы Нацполиции Украины, основной задачей нарядов патрульной полиции поста "Сиваш" является предоставление правовой помощи гражданам Украины, которые пересекают админграницу с Крымом, а также документирование преступлений, которые там совершаются.

"Основная задача, которая перед вами стоит - чтобы украинцы, которые пересекают админграницу с оккупированной частью Украины в свободную часть Украины, приходили к вам и рассказывали, что там хорошо, что там плохо, как нарушают их гражданские права, а мы это очень внимательно и тщательно документировали", - заявил С.Князев.

В информации отмечается, что пост "Сиваш" отдела патрульной полиции в АР Крым и г.Севастополе будет действовать в круглосуточном режиме. В админздании для работников созданы все условия для качественной и эффективной работы, есть офисная и современная компьютерная техника, доступ к сети Интернет и к различным базам.

Кроме 20 патрульных полицейских, которые будут обеспечивать безопасность на автодороге от админграницы с Крымом в с.Тарасовка Алешковского района, на посту будут нести службу также работники оперативных подразделений и превенции крымской милиции. Они будут предоставлять весь комплекс полицейских услуг, защищать права крымчан, предоставлять консультативную помощь гражданам, въезжающим в Херсонскую обл. с временно оккупированной территории. Также, на посту "Сиваш" жители полуострова смогут подавать заявления о преступлениях и правонарушениях, совершенных в отношении них.

Кроме того, в рамках визита на Херсонщину, С.Князев ознакомился с работой работников госпогранслужбы Украины, которые несут службу на КПВВ "Каланчак" на админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым.