События

07:43 16.06.2018

Князев проинспектировал работу нового поста патрульной полиции Крыма на Херсонщине

2 мин читать
Князев проинспектировал работу нового поста патрульной полиции Крыма на Херсонщине

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев в пятницу, в пределах рабочего визита на Херсонщину, проинспектировал отреставрированный пост "Сиваш" отдела патрульной полиции в АР Крым и г.Севастополе, сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

"15 июня глава Нацполиции Сергей Князев в пределах рабочего визита на Херсонщину проинспектировал отреставрированный пост полиции Крыма", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

По словам главы Нацполиции Украины, основной задачей нарядов патрульной полиции поста "Сиваш" является предоставление правовой помощи гражданам Украины, которые пересекают админграницу с Крымом, а также документирование преступлений, которые там совершаются.

"Основная задача, которая перед вами стоит - чтобы украинцы, которые пересекают админграницу с оккупированной частью Украины в свободную часть Украины, приходили к вам и рассказывали, что там хорошо, что там плохо, как нарушают их гражданские права, а мы это очень внимательно и тщательно документировали", - заявил С.Князев.

В информации отмечается, что пост "Сиваш" отдела патрульной полиции в АР Крым и г.Севастополе будет действовать в круглосуточном режиме. В админздании для работников созданы все условия для качественной и эффективной работы, есть офисная и современная компьютерная техника, доступ к сети Интернет и к различным базам.

Кроме 20 патрульных полицейских, которые будут обеспечивать безопасность на автодороге от админграницы с Крымом в с.Тарасовка Алешковского района, на посту будут нести службу также работники оперативных подразделений и превенции крымской милиции. Они будут предоставлять весь комплекс полицейских услуг, защищать права крымчан, предоставлять консультативную помощь гражданам, въезжающим в Херсонскую обл. с временно оккупированной территории. Также, на посту "Сиваш" жители полуострова смогут подавать заявления о преступлениях и правонарушениях, совершенных в отношении них.

Кроме того, в рамках визита на Херсонщину, С.Князев ознакомился с работой работников госпогранслужбы Украины, которые несут службу на КПВВ "Каланчак" на админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым.

Теги: #херсонская #украина #полиция
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На взятке в $4 тыс. задержан предприниматель пытавшийся незаконно приобрести земельный участок Минобороны

Из-за непогоды в 5 областях Украины обесточены почти 130 населенных пунктов

Боевики 36 раз обстреляли позиции сил АТО в пятницу, без потерь

В Киеве во время проведения фестиваля MotoOpenFest продлят работу Метрополитена

Харьковские пограничники задержали женщину, которая пыталась тайком пронести в Украину почти 22 кг смеси для кальяна

Кличко: незаконная парковка обойдется в более тысячу грн

Во Львове предстанут перед судом 19 участников ОПГ, занимавшейся игорным бизнесом

В Харькове при получении взятки 75 тыс. грн задержан замначальника райотдела полиции

В направлении БПЛА СММ дальнего радиуса действия боевики стреляли и запускали ракеты зенитно-ракетного комплекса

В Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Пентагона обвиняет Россию в попытке подорвать моральный авторитет США

Суд разрешил отбор биологических образцов у Вышинского

В Киеве в воскресенье изменятся несколько маршрутов общественного транспорта

В Конгрессе США рассматривают возможность увеличения суммы помощи Украине в 2019 году

Суд продлил на два месяца арест экс-нардепа Ефремова

Бывший глава предвыборного штаба Трампа Манафорт взят под стражу

Усиленные патрули будут обеспечивать порядок на мероприятиях по случаю 4-й годовщины освобождения Мариуполя от НВФ

Боевики 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил в пятницу

Наев проинспектировал обновленный блокпост "Лисичанск-Бахмут", вскоре в области откроют еще три поста

Житель Нікополя який інфікував за допомогою вірусу Petya близько 400 комп'ютерів, не прийшов на засідання суду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА