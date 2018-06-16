Боевики 36 раз обстреляли позиции сил АТО в пятницу, без потерь

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 36 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения, погибших и раненных нет, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенный сил.

"Противник за прошедшие сутки 36 раз нарушал режим прекращения огня, из них 9 раз применял тяжелое вооружение (…) Во время боевых действий за прошедшие и текущие сутки потерь среди наших военных нет", – говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбук в субботу утром.

На луганском направлении интенсивность боев по сравнению с предыдущими сутками значительно уменьшилась. Боевики в очередной раз сорвали разведения войск в районе Станицы Луганской, открыв огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Новотошковское НВФ прекратили попытки овладения позициями сил ООС.

На дебальцевском направлении в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское, Светлодарск подразделения Объединенных сил сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ответили боевикам и подавили его огневые точки.

На донецком направлении НВФ безуспешно проявляли активность в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. Украинские военные адекватным ответным огнем не позволили боевикам перейти к более активным действиям.

"Частичного обострение ситуация приобретала на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединский. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение", – сказано в сводке.

По данным украинской разведки, в течение 15 июня, один боевик был уничтожен и один получил ранения.