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06:31 16.06.2018

В Киеве во время проведения фестиваля MotoOpenFest продлят работу Метрополитена

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В Киеве во время проведения фестиваля MotoOpenFest продлят работу Метрополитена

Киевский Метрополитен во время проведения Второго фестиваля MotoOpenFest 16 и 17 июля будет работать на час больше.

"В соответствии с порядком организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения Второго фестиваля MotoOpenFest, утвержденного Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА, 16 и 17 июня Метро будет работать на 1:00 дольше", – говорится в сообщении на аккаунте Метрополитена в Твиттер в пятницу.

Теги: #киев #метрополитен #украина #фестиваль #график_работы
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