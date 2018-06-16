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04:13 16.06.2018

Кличко: незаконная парковка обойдется в более тысячу грн

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Кличко: незаконная парковка обойдется в более тысячу грн

Закон, позволяющий штрафовать водителей за парковку в неположенном месте, вступит в силу через три месяца, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"За несколько месяцев вступит в действие закон о парковке. Группа "УДАР" в парламенте этот закон отстояла. И он даст возможность наполнять местные бюджеты. А главное - улучшить ситуацию на дорогах. И не только в Киеве, а и во всех городах страны. Штрафы для водителей, нарушающих правила парковки, будут достаточно высокими", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой мэра Киева в пятницу вечером.

По его словам, в настоящее время в Киеве разрабатывают новую систему парковки. В том числе - в центре города. Также планируется ввести специальные льготы для автомобилистов, которые будут пользоваться общественным транспортом, оставляя свой автомобиль на перехватывающих парковках.

"Мы делаем перехватывающие парковки у станций метро. Сегодня разрабатываем систему поощрения для водителей. Человек, который оставит свой автомобиль на такой автостоянке, будет или льготы на проезд в городском транспорте, или вообще пользоваться им бесплатно", - отметил мэр столицы.

По словам В.Кличко, много паркингов в столице стоят полупустые, потому что большинство водителей руководствуется логикой: почему я должен платить, когда могу оставить свою машину где угодно и мне за это ничего не будет. Мэр Киева подчеркнул, что отсутствие ответственности за хаотическое парковки на улицах городов привела к критической ситуации на дорогах. Поэтому штрафы за такие нарушения будут значительными.

"Для безответственных водителей могу сказать: оставить свое авто в неположенном месте будет стоить более 1 тыс. грн. Я напомню, в Киеве установлено много камер видеонаблюдения. Более 6 тыс. К концу года их будет больше 10 тыс. И они фиксируют все нарушения. Это очень эффективная система и мы будем использовать все ее возможности", - резюмировал мэр.

Теги: #киев #парковка #украина #штрафы
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