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03:02 16.06.2018

Во Львове предстанут перед судом 19 участников ОПГ, занимавшейся игорным бизнесом

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Во Львове предстанут перед судом 19 участников ОПГ, занимавшейся игорным бизнесом

Во Львове будут судить 19 участников преступной группировки, занимавшейся нелегальным игорным бизнесом в 2016-2017 годах, сообщает прокуратура Львовской области.

По данным прокуратуры, преступную группу возглавил 40-летний житель Киева, в нее входили жители Киевской и Львовской областей в возрасте от 20 до 40 лет.

В сообщении указано, что преступники организовали онлайн-казино. Трое членов группы находили помещения, обеспечивали казино необходимым оборудованием, проводили инкассацию средств. Казино работало под видом лотереи.

Во время обысков полиция изъяла 100 единиц компьютерной техники, флешки со специальными программами, черновую бухгалтерию и 130 тыс. грн наличными.

Теги: #львов #опг #украина #суд
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