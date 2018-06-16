В направлении БПЛА СММ дальнего радиуса действия боевики стреляли и запускали ракеты зенитно-ракетного комплекса

В пятницу на Донбассе незаконные вооруженные формирования из ракетно-зенитных комплексов (ЗРК) и зенитной установки обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"15 июня в 5:06 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия, который пролетал над н. п. Бетманове (быв. Красный Партизан, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Донецка), зафиксировал конденсационный след от ракеты, баллистическая траектория полета которой проходила существенно ниже высоты, на которой пролетал БПЛА с северо-востока", – говорится в сообщении на сайте организации в пятницу.

Также отмечается, что сразу же после зафиксированной ракеты, БПЛА обнаружил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК; 9K33 "Оса"), размещенный с нарушением линий отвода на расстоянии около 2 км северо-западнее н. п. Пантелеймоновка (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Донецка) и примерно в 4 км северо-восточнее района полета БПЛА.

"В то же время было зафиксировано, как с ЗРК в направлении беспилотника была выпущена вторая ракета, баллистическая траектория полета которой также проходила существенно ниже высоты, на которой пролетал БПЛА. Спустя около трех минут беспилотник зафиксировал, вероятно, зенитную установку (ОУ-23, 23 мм), размещенную у ЗРК, с которой было также осуществлено несколько выстрелов в направлении БПЛА. По оценке СММ, огонь велся по БПЛА, который вернули на базу невредимым", – сказано в сообщении.