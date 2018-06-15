В Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие

В Киеве на проспекте Победы, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием 6 автомобилей, пострадало не менее двух человек, сообщает интернет-портал "Киев оперативный".

"15 июня 2018, близко 19:30, на проспекте Победы, 114/2, произошла масштабная авария с участием сразу 6 автомобилей: Renault, Mercedes, Hyundai, Honda, Daewoo и грузовик DAF. Сейчас точно неизвестно как произошла авария, но без пострадавших не обошлось. Водитель Renault заметил, что вероятнее всего у водителя грузового авто что-то пошло не так и он начал крушить машины", – сказано в сообщении на странице портала в Фейсбук в пятницу вечером.

В информации подчеркивается, что пока известно лишь о двух пострадавших.

"О пострадавших известно только о женщине с Mercedes, которую госпитализировали в тяжелом состоянии и водителя грузовика, которому помощь оказали на месте ДТП", – сказано в сообщении.