События

23:12 15.06.2018

В Киеве в воскресенье изменятся несколько маршрутов общественного транспорта

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В Киеве в воскресенье изменятся несколько маршрутов общественного транспорта

На время проведения "Марша равенства" 17 июня в центре Киева будут внесены временные изменения в ряд автобусных и троллейбусных маршрутов украинской столицы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, по измененным трассам автобусы и троллейбусы соответствующих маршрутов будут курсировать "с начала движения 17 июня до окончания мероприятий".

В частности, троллейбусные маршруты №№ 5, 7, 8, 9, 17 и 93Н, которые в обычном режиме в центре города оканчиваются возле станции метро "Площадь Льва Толстого", в воскресенье будут сокращены до Владимирского собора. После прибытия к станции метро "Университет" троллейбусы будут разворачиваться по улицам Леонтовича, Хмельницкого и Пирогова, далее будут поворачивать на бульвар Шевченко и следовать по обычной трассе.

Автобусные маршруты №№24 и 114, которые в обычном режиме курсируют по Крещатику и бульвару Шевченко до Центрального железнодорожного вокзала, будут на время проведения марша сокращены до Европейской площади.

Автобусы маршрута №118 при следовании от станции метро "Черниговская" будет разворачиваться у станции метро "Дворец Спорта" и не ехать по бульвару Шевченко до Политехнического института. Автобусы маршрута №20 при следовании от жилмассива Корчеватое не будут доезжать до станции метро "Площадь Льва Толстого", а после поворота с ул.Большой Васильковской на ул.Саксаганского будут поворачивать на ул.Антоновича сразу в сторону Корчеватого.

Теги: #транспорт #кгга #марш_равенства
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