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21:29 15.06.2018

Суд продлил на два месяца арест экс-нардепа Ефремова

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Суд продлил на два месяца арест экс-нардепа Ефремова

Старобельский районный суд Луганской области продлил до 13 августа меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова.

Как сообщает Генеральная прокуратура Украины в пятницу на странице в соцсети Фейсбук, такое решение суд принял 15 июня.

"Судебное разбирательство продолжается. Следующее заседание состоится 25 июня 2018 в 13.30, во время которого запланирован допрос свидетеля обвинения", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, А.Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Старобельский районный суд рассматривает дело по обвинению А.Ефремова в пособничестве террористам, посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

А.Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

А.Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.10, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #продление #арест #украина #суд #ефремов
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