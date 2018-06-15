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19:16 15.06.2018

Бывший глава предвыборного штаба Трампа Манафорт взят под стражу

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Бывший глава предвыборного штаба Трампа Манафорт взят под стражу

Американские судебные власти решили взять под стражу Пола Манафорта - бывшего руководителя предвыборного штаба президента США, сообщает в пятницу телеканал CNN.

Это связано с тем, что суд пересмотрел свое решение о содержании П.Манафорта под домашним арестом в ожидании слушаний по его делу.

П.Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в укрывательстве от уплаты налогов.

С учетом новой информации о попытках давления на свидетелей по делу сторона обвинения настаивала на изменении меры пресечения.

Спецпрокурор Р.Мюллер проводит в США расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения.

Теги: #сша #манафорт #арест
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