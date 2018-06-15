События

19:14 15.06.2018

Усиленные патрули будут обеспечивать порядок на мероприятиях по случаю 4-й годовщины освобождения Мариуполя от НВФ

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В Мариуполе (Донецкая обл.) усиленные наряды полиции будут обеспечивать охрану правопорядка во время празднования 4-й годовщины со дня освобождения города от незаконных вооруженных формирований.

"В субботу, 16 июня, в Мариуполе пройдут массовые мероприятия по случаю дня освобождения города от боевиков. Охрану общественного порядка и своевременное реагирование на вызовы граждан будут обеспечивать усиленные наряды полиции. (…) В Мариуполе сформированы 58 пеших патрулей, 9 автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции", - сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В полиции напомнили, что на территории Донецкой области продолжают проводиться антидиверсионные мероприятия, направленные на недопущение терактов.

На усиленное дежурство заступили личный состав полиции области, сотрудники управления патрульной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и представители общественных формирований.

Теги: #нвф #мариуполь #правопорядок #мероприятия
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