События

18:21 15.06.2018

Боевики 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил в пятницу

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Боевики 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил в пятницу

Незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушали режим прекращения огня с начала суток пятницы, 15 июня, по состоянию на 18:00, из которых 7 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"В ходе боевых действий за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Потери противника уточняются", - сообщается в сводке, опубликованной на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

В сообщении отмечается, что в Донецкой области боевики продолжают провокационные обстрелы позиций Объединенных сил из жилых кварталов, прикрываясь мирным населением.

"Трижды открывался огонь по Водяному из 120-мм минометов, столько же обстрелов было осуществлено по защитникам Богдановки с использованием минометов разного калибра. Объединенные силы открывали сосредоточенный огонь в ответ из разрешенного вооружения и успешно подавляли огневые точки противника", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Объединенных силах отмечают, что подразделения Вооруженных сил не ведут обстрелы жилищных кварталов с мирными жителями.

В темную пору суток под прикрытием огня гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, диверсионные группы боевиков пытались обойти с флангов позиции защитников г.Авдеевка, однако вовремя открытый огонь в ответ заставил боевиков отказаться от своих намерений и отступить.

Также в течение суток отмечались активные действия боевиков на мариупольском направлении. "По защитникам Лебединского противник открывал огонь из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов. Также по Талаковке и Водяному оккупант вел обстрел из тяжелого вооружения. Большинство обстрелов открывалось из Саханки и соседних населенных пунктов, которые находятся под временным контролем врага", - говорится в сводке.

Теги: #оос #нвф
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