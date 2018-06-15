События

17:26 15.06.2018

Житель Нікополя який інфікував за допомогою вірусу Petya близько 400 комп'ютерів, не прийшов на засідання суду

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Обвинувальний акт стосовно жителя Нікополя (Дніпропетровська обл.), причетного до поширення комп'ютерного вірусу Petya.A та інфікування близько 400 комп'ютерів, надійшов до Нікопольського міськрайонного суду. На підготовче засідання у п'ятницю обвинувачуваний не прийшов.

Як повідомила прес-служба Апеляційного суду Дніпропетровської області, 11 червня до суду надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням громадянина М. у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 КК України (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) за фактами масштабних кібератак вірусу Petya (Not Petya).

Обвинувачуваний є громадянином України, уродженцем Російської Федерації, проживає в Нікополі.

Підготовче судове засідання було призначено на 15 червня. Однак до суду цього дня обвинувачуваний не явився. "На електронну адресу суду надійшла його заява про неможливість прибути на судове засідання, у зв'язку з чим він просив суд перенести слухання на іншу дату", - інформує прес-служба.

У справі оголошено перерву до 27 червня, 12.30.

Як повідомлялося, в серпні 2017 року співробітники відділу протидії кіберзлочинності затримали жителя Нікополя, причетного до поширення комп'ютерного вірусу Petya.A та інфікування близько 400 комп'ютерів.

З’ясовано, що він виклав у файлових обмінниках і соціальних каналах Інтернету відео з докладним описом, як можна запустити вірус Petya.A на комп'ютерах. У коментарях до відео зловмисник розмістив посилання на свою сторінку в соціальній мережі, на яку завантажив сам вірус і поширив його користувачам Інтернету.

За місцем проживання в результаті обшуку затриманого вилучено комп'ютерну техніку, за допомогою якої поширювався комп'ютерний вірус Petya.A. Крім того, виявлено файли зі шкідливим програмним забезпеченням, пізніше підтвердилася його схожість із вірусом Petya.A.

Крім того, визначено перелік компаній, які вирішили скористатися загальнодержавною кібератакою і навмисно завантажували цей вірус для приховування своєї злочинної діяльності та ухилення від сплати штрафних санкцій.

Як повідомлялося 27 червня 2017 року сталася масштабна кібератака за допомогою шкідливого програмного продукту Petya.A, після якої Нацполіція отримала понад 2,1 тис. повідомлень про інфікування комп'ютерних мереж вірусом-шифрувальником, зокрема, офіційно було подано 420 заяв, з яких 309 - від приватного сектора країни, 111 - від державних організацій. За підсумками звернень відкрито кримінальні провадження за ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку).

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