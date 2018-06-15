События

17:57 15.06.2018

Наев проинспектировал обновленный блокпост "Лисичанск-Бахмут", вскоре в области откроют еще три поста

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Наев проинспектировал обновленный блокпост "Лисичанск-Бахмут", вскоре в области откроют еще три поста

Командующий объединенных сил Сергей Наев вместе с заместителем главы Национальной полиции Константином Бушуевым и начальником ГУ Нацполиции в Луганской области Сергеем Колесником в пятницу посетили первый переоснащенный и полностью обновленный стационарный блокпост в этой области – "Лисичанск-Бахмут".

Как сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области, обновленный блокпост обеспечивает надлежащие условия для пропускного режима и выполнения служебных обязанностей правоохранителями.

Инфраструктура блокпоста максимально оборудована для комфортного прохождения контроля гражданами.

Для проверки граждан создано большее количество рабочих мест для полицейских, что значительно сокращает время проверки и увеличивает пропускную способность блокпоста.

С.Наев положительно оценил переоборудование поста и анонсировал открытие в ближайшее время еще трех подобных сооружений в Луганской области.

По словам К.Бушуева, по такому же принципу будут оборудованы остальные стационарные блокпосты на территории проведения операции объединенных сил (ООС).

Теги: #блокпост #наев #луганская_область
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