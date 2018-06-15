События

17:26 15.06.2018

СБУ в рамках "дела Бабченко" задержала руководителя еще одной группы по подготовке терактов в Украине

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СБУ в рамках "дела Бабченко" задержала руководителя еще одной группы по подготовке терактов в Украине

Служба безопасности Украины в рамках расследования дела об организации попытки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко задержала гражданина Украины Г., который руководил еще одной группой по подготовке терактов по заказу спецслужб Российской Федерации

Как сообщил на брифинге в пятницу в Киеве заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, досудебное расследование установило, что подозреваемый в организации попытки убийства А.Бабченко Борис Герман по указанию второго фигуранта "дела Бабченко" Вячеслава Пивоварника в мае 2018 года осуществил финансирование и логистику из России в Украину группы граждан Украины из трех человек, которые в российском городе Ростов-на-Дону прошли инструктаж и обучение, направленное на дальнейшее совершение террористических актов на территории Украины".

По словам Б.Тиводара, инструктаж и обучение проводили с представителями спецслужб РФ.

"13 июня 2018 года СБУ задержало гражданина Украины Г., который руководил вышеуказанной группой лиц в Ростове-на-Дону и в Украине", - сообщил представитель СБУ.

По его словам, у гражданина Г. в ходе обыска по месту его проживания изъято огнестрельное оружие и патроны к нему.

"В настоящее время есть достаточно оснований обосновано подозревать гражданина Г. в причастности к подготовке терактов. В настоящее время он задержан следователями и уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263 "незаконное обращение с оружием", а также подготовке террористического акта", - сказал Б.Тиводар.

Теги: #сбу #бабченко #теракты
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