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17:20 15.06.2018

Геращенко: Заявления, что голодающий Сенцов "прибавил в весе" - это адский ад

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Геращенко: Заявления, что голодающий Сенцов "прибавил в весе" - это адский ад

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко считает ложью информацию о том, что голодающий 33-й день украинский режиссер Олег Сенцов "прибавил в весе".

"Заявления, что голодающий Олег Сенцов "прибавил в весе" - это адский ад, НКВДшные практики и геббельсивщина в одном предложении. А недопуск украинской обмудсвумен к Олегу- позорное подтверждение этой циничной российской лжи", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

Ранее в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что состояние О.Сенцова, отбывающего наказание в колонии в РФ, удовлетворительное и за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.

"Его состояние здоровья сегодня удовлетворительное. Он каждый день - с его разрешения - получает капельницу с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов", - сказала Т.Москалькова в интервью екатеринбургскому "Четвертому каналу".

"В весе он не только не потерял, но и два килограмма прибавил", - добавила она.

Теги: #геращенко #сенцов
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