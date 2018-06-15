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17:17 15.06.2018

Оборонные компании Украины и США планируют совместное производство боевого модуля для легкой бронетехники по стандартам НАТО

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Оборонные компании Украины и США планируют совместное производство боевого модуля для легкой бронетехники по стандартам НАТО

Украина и США готовят расширение двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС) в сфере бронетанкостроения.

Согласно сообщению пресс-службы госконцерна "Укроборонпром", в ходе международной оборонной Eurosatory-2018 (Франция), входящее в госконцерн ГП "Спепецтехноэкспорт" и один из ведущих американских производителей стрелкового оружия закрепили подписанием меморандума планы сотрудничества по совместному производству в Украине боевого модуля для легкой бронетехники по стандартам НАТО.

"Согласно меморандуму, американская компания будет поставлять пулеметы для боевых модулей. Производство наладят на одном из предприятий "Укроборонпрома", - указано в сообщении.

Какие-либо детали и участников отрабатываемой двусторонней оборонной промкоооперации в госконцерне не уточнили.

Потенциальными заказчиками нового вооружения для легкой бронетехники рассматриваются Вооруженные силы Украины, а также заказчики третьих стран, сообщила пресс-служба.

Как сообщалось, Украина рассчитывает на активизацию ВТС с США в условиях гибридной войны с учетом готовящегося перехода украинской оборонной промышленности на стандарты НАТО. В 2015 году "Укроборонпром" обнародовал планы по переводу до 2020 года в полном объеме производства вооружений и военной техники (ВВТ) на стандарты НАТО, а также планы по проведению реформы ОПК.

Eurosatory - одна из крупнейших международных выставок в области технологий в сере безопасности и обороны, проходит с 1967 года под патронажем Минобороны Франции. По данным организаторов, в работе Eurosatory-2018, которая  проходит 11-15 июня в Париже, принимают участие оборонные компании из 57 стран.

ОПК Украины презентует на выставке перспективное высокоточное вооружение, бронетехнику, БПЛА.

Теги: #сша #оборона #украина #нато
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