В Одесской области правоохранители освободили из трудового рабства около 30 человек

Правоохранители освободили на территории одного из консервных заводов в Одесской области около 30 человек, которых незаконно удерживали и эксплуатировали.

"На территории одного из консервных заводов в Одесской области правоохранители провели санкционированную проверку и обнаружили около 30 человек, которые незаконно содержались в нечеловеческих условиях. Люди вынуждены были работать под угрозой физических расправ и моральных унижений", - говорится в сообщении на сайте МВД Украины в пятницу.

По информации пресс-службы прокуратуры Автономной Республики Крым, 11 июня в следственный отдел ГУ Национальной полиции в АР Крым и Севастополе обратился гражданин Украины, который постоянно проживает в АРК, а на лето приехал на материковую часть Украины на заработки. Он сообщил, что в одном из районов Одесской области на территории бывшего завода насильно удерживаются люди, которых задействуют к принудительной работе путем применения физического насилия. Сам заявитель в таких условиях содержался в течение четырех дней, но ему удалось скрыться.

Правоохранители установили, что лица удерживаются на территории консервного завода в Овидиопольском районе Одесской области.

14 июня на заводе был проведен санкционированный обыск, во время которого обнаружено около 30 человек, которые против собственной воли содержались на заводе и эксплуатировались на производстве консервации, среди них - беременная женщина.

Установлены также организаторы незаконной деятельности. Три человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 149 (удержание и эксплуатация лиц) УК Украины, решается вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.