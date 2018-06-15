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16:55 15.06.2018

Суд рассмотрит ходатайство прокуратуры относительно отбора биологических образцов у Вышинского 18 июня

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Суд рассмотрит ходатайство прокуратуры относительно отбора биологических образцов у Вышинского 18 июня

Прокуратура хочет отобрать биологические образцы у подозреваемого в государственной измене главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, суд рассмотрит соответствующее ходатайство в понедельник, 18 июня, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры АР Крым Татьяну Тихончик.

Т.Тихончик сообщила изданию, что 15 июня суд должен был рассматривать соответствующее ходатайство. "Ходатайство следователя прокуратуры Крыма об отобрании биологических образцов", - уточнила она.

Однако, по ее словам, заседание было перенесено на понедельник, 18 июня.

"Сторона защиты заявила об отводе суда", - пояснила пресс-секретарь прокуратуры.

Как сообщалось, 15 мая 2018 года К.Вышинского задержали в Киеве. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

В этот же день сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. В ходе обысков у К.Вышинского был найден паспорт гражданина РФ, а также российские государственные награды.

16 мая его привезли в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал К.Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест К.Вышинского. 1 июня суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

8 июня 2018 года Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" К.Вышинского о возврате изъятого во время обысков имущества.

Теги: #вышинский #риа_новости #суд
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