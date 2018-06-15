Сенцов продолжает голодовку, в реанимацию его не доставляли

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов продолжает голодовку, в реанимацию его не отправляли, заверяет адвокат Дмитрий Динзе.

"Ответственно заявляю, что Сенцов Олег держит голодовку и в реанимацию его не возили. Не надо нагнетать ситуацию таким образом", - написал Д.Динзе на странице в Фейсбуке в пятницу.

Как сообщалось, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь".

14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ и аннексированном Россией Крыму.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.

Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.