Фигуранту "дела Бабченко" Пивоварнику сообщено о подозрении

Совладелец ООО "Киевская консалтинговая группа" Вячеслав Пивоварник, который фигурирует в деле об организации попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко, сообщено о подозрении по статье "организация и подготовка террористического акта", сообщил заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

"Досудебным расследованием установлено, что вместе с гражданином Украины Германом к организации террористических актов причастен гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович", - заявил Б.Тиводар на брифинге в пятницу в Киеве.

По словам представителя СБУ, именно эти два лица вступили в сговор с представителями спецслужб РФ для организации терактов на территории Украины

Б.Тиводар сообщил, что 8 июня В.Пивоварник уведомлен о подозрении по статье "организация и подготовка теракта", устанавливается его местонахождение.

"8 июня гражданину Украины Пивоварнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.3, ст.27, ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины, то есть организация и подготовка к теракту. В настоящее время проводятся следственные и розыскные мероприятия, направленные на установление конкретного местонахождения подозреваемого на территории РФ", - сообщил представитель СБУ.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в организации попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман назвал Вячеслава Пивоварника якобы ответственным "в частном фонде Путина" за беспорядки в Украине.

Согласно данным Госреестра, В.Пивоварнику и Б.Герману принадлежит по 11% акций ООО "Киевская консалтинговая группа".

По словам Б.Германа, в настоящее время В.Пивоварник проживает в Москве, однако в Госреестре он продолжает числиться не только совладельцем ряда других украинских предприятий, но, в отдельных случаях, их руководителям.

В частности, в ООО "Теленткэпитал" (Киев) В.Пивоварник, зарегистрированный в Киеве, владеет 100% и является главой компании. Он также руководит ООО "Общественная служба безопасности Украины" (Киев), которым на паритетных началах владеет с Сергеем Деевым.

Как сообщалось, вечером 29 мая 2018 года появилась информация об убийстве журналиста А.Бабченко, но на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что это было частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста.

Глава СБУ сообщил о задержании в Киеве в среду, 30 мая, организатора "убийства" А.Бабченко, им оказался исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" (Вишневое, Киевская обл.) Борис Герман. Всего организатор преступления готовил устранение 30 человек в Украине по заказу российских спецслужб.