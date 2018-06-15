События

16:25 15.06.2018

Госминистр в МИД ФРГ по делам Европы Михаэль Рот посетит Киев

1 мин читать

Властям Украины нужно выполнить свою часть минских договоренностей, убежден госминистр в МИД ФРГ по делам Европы Михаэль Рот (Michael Roth), который с 16 по 18 июня посетит в Киев.

"В вопросе разрешения конфликта на востоке Украины мы стоим на стороне правительства, одновременно ожидая, что оно выполнит свою часть в реализации минских договоренностей с тем, чтобы в кризисный регион наконец-то мог вернуться мир. В переговорах я буду четко указывать на то, что усилия не должны ослабевать", - заявил М.Рот в пятницу. Его "Интерфаксу" процитировали в пресс-службе МИД ФРГ.

По словам госминистра, Германия отмечает усилия правительства Украины в реализации ряда важных реформ, Киев может и дальше рассчитывать на солидарность и поддержку Берлине.

"Одновременно мы ждем, что она (Украина) решительно продолжит курс в направлении реформ и признает за собой необходимость осуществления всеобъемлющей защиты прав человека и культурных меньшинств. Мы одинаково солидарны с религиозными, этническими и культурными меньшинствами", - заявил госминистр.

Теги: #киев #михаэль_рот #визит
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Взрыв автомобиля в Киеве: Следствие не исключает версию теракта

Трое из четверых пострадавших во время взрыва в Киеве детей находятся в стабильном состоянии

В Киеве внезапно умер водитель автобуса, автобус с детьми остановил учитель

На 22 улицах Киева планируют разрешить движение со скоростью до 80 км/ч

Киевские правоохранители запретили управлять авто выпившему русскому консулу, от алкотеста дипломат отказался

Омбудсмен Денисова прибыла в Салехард, "направляют в Лабытнанги" где содержат Сенцова

В Киеве во время грозы ветка дерева смертельно травмировала женщину

Аэропорт "Киев" возобновил работу

На 22 улицах Киева планируют разрешить движение со скоростью до 80 км/ч

Аэропорт "Киев" закрыт до 01.00 15 июня из-за аварии самолёта Bravo Airways при посадке, пострадавших нет

ПОСЛЕДНЕЕ

Геращенко: Заявления, что голодающий Сенцов "прибавил в весе" - это адский ад

Суд в Крыму продлил арест украинскому активисту Балуху, он в критическом состоянии

Оборонные компании Украины и США планируют совместное производство боевого модуля для легкой бронетехники по стандартам НАТО

Суд рассмотрит ходатайство прокуратуры относительно отбора биологических образцов у Вышинского 18 июня

Межведкомиссия Кабмина начала изучение 5-летнего конфликта вокруг ТРЦ Sky Mall

Сенцов продолжает голодовку, в реанимацию его не доставляли

Фигуранту "дела Бабченко" Пивоварнику сообщено о подозрении

В Одесской области правоохранители освободили из трудового рабства около 30 человек

Transparency International Украина призывает прекратить давление на АМКУ

Геращенко надеется на принятие Радой на следующей неделе закона о правовом статусе пропавших без вести

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА