Взрыв автомобиля в Киеве: Следствие не исключает версию теракта

По факту взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева, в результате которого пострадали 4 ребенка, начато уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами), но следствие не исключает версию теракта, сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко.

"Есть насколько версий происшествия. Мы не исключаем, что взрывчатку мог заложить кто-то другой, потому что автомобиль долго был без присмотра. Мы не исключаем теракт, в этом направлении мы сотрудничаем с СБУ", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

А.Крищенко также не исключил версию, что владелец автомобиля сам заложил взрывчатку, чтобы воспрепятствовать краже инструментов из автомобиля.

По его словам, с места происшествия изъято несколько фрагментов гранаты РГД-5. "Окончательно о чем-то можно будет готрворить после взрывотехнической экспертизы, там много экспертиз назначено", - сказал А.Крищенко.

Начальник киевского главка подтвердил, что владелец взорвавшегося автомобиля уже задержан в Ровенской области, доставлен в одно из райуправлений Киева, с ним работают следователи. Задержанный – житель Киева, офицер запаса, участник АТО в составе Вооруженных сил Украины.

Начато уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).

Как сообщает в пятницу интернет-издание "Украинская правда", врачи киевской больницы "Охматдет" на брифинге в пятницу рассказали, что состояние троих пострадавших от взрыва в авто детей стабилизировано, а четвертый ребенок – самый младший – после операции находится в медикаментозном сне.

Как сообщалось, вечером 15 июня в Святошинском районе Киева в старом автомобиле на ул.Чернобыльской взорвался неизвестный предмет, в результате чего пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет, которые играли в салоне.

Дети были госпитализированы в больницу "Охматдет", двое из них - в тяжелом состоянии.

Как проинформировала в четверг вечером и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, у троих детей – состояние стабильное, один ребенок пока находится в коме. У всех множественные проникающие ранения.