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15:16 15.06.2018

Transparency International Украина призывает прекратить давление на АМКУ

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Transparency International Украина призывает прекратить давление на АМКУ

Антикоррупционная организация Transparency International Украина отмечает эффективную работу коллегии Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в сфере публичных закупок и не видит законных оснований для ее проверки Государственной аудиторской службой Украины.

"В последнее время мы наблюдаем попытки правительства признать работу Антимонопольного комитета Украины неэффективной в сфере публичных закупок за якобы затягивание сроков проведения процедур закупок и их "блокирования". Подчеркиваем, что полномочия Антимонопольного комитета Украины регламентированы законодательством", - говорится в сообщении Transparency International Украина, распространенном пресс-службой организации в пятницу.

В TI Украина отмечают, что коллегия АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок создана для рассмотрения жалоб от участников закупок и действует в соответствии с требованиями закона "О публичных закупках".

"Указанная коллегия сегодня является едва ли не единственным реально работающим механизмом защиты интересов бизнеса. По нашему мнению, поручение, которое было отдано Госаудитслужбе и действия премьер-министра по отношению к Антимонопольному комитету Украины, неуместны", - сказано в сообщении.

Transparency International Украина подчеркивает: определенные законодательством полномочия Госаудитслужбы не дают оснований выполнить поручение премьер-министра Владимира Гройсмана относительно проведения анализа работы АМКУ "в части сопровождения госзакупок" путем проведения аудита.

В организации отмечают, что в соответствии со ст.3 закона "Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Украине", государственный финансовый аудит является разновидностью государственного финансового контроля. Он заключается в проверке и анализе фактического положения дел относительно законного и эффективного использования государственных или коммунальных средств и имущества, других активов государства, правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности, функционирования системы внутреннего контроля.

"Учитывая указанное, Transparency International Украина не видит законных оснований для выполнения Государственной аудиторской службой Украины поручения премьер-министра Украины. Считаем ситуацию проявлением давления на коллегию АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок", - сказано в сообщении.

Transparency International Украина отмечает "в целом эффективную и последовательную работу указанной коллегии АМКУ".

Как сообщалось, 13 июня 2018 года премьер-министр Украины В.Гройсман поручил Госаудитслужбе провести аудит АМКУ. "В ходе Часа вопросов к правительству народный депутат предложил провести аудит АМКУ нашей аудитслужбой. Я пообещал, что это будет сделано на ближайшем заседании правительства", - сказал премьер-министр в ходе заседания правительства в среду.

Ранее АМКУ констатировал постоянный рост количества жалоб на публичные закупки. В частности, в мае-2018 количество поступивших жалоб выросло на 30,5% по сравнению с маем-201. Согласно законодательству, АМКУ останавливает процедуру закупки на время рассмотрения жалобы.

Теги: #transparency_international #амку
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