Геращенко надеется на принятие Радой на следующей неделе закона о правовом статусе пропавших без вести

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко выразила убеждение, что на следующей пленарной неделе парламент примет закон о правовом статусе лиц, пропавших без вести, а также будет зарегистрирован новый законопроект о гуманитарном разминировании.

"Выразила убеждение, что уже на следующей неделе парламент примет закон о статусе пропавших без вести и что, наконец, будет зарегистрирован новый законопроект о гуманитарном разминировании, который будет учитывать в том числе хорватский опыт. По крайней мере, я приложу для продвижения этих законов все усилия", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке после встречи в пятницу в Киеве с директором по гуманитарным вопросам и гражданской защите Еврокомиссии Жаном-Луи де Броувером.

По ее словам, на встрече также рассматривались вопросы разминирования, водоснабжения, инфраструктурных проектов и экологических проблем.

"ЕК готова к более активной помощи для решения гуманитарных проблем Донбасса и ожидает от украинского правительства большего углубления в эту проблематику", - отметила И.Геращенко.

Законопроект (№5435) о правовом статусе лиц, пропавших без вести, принят в первом чтении в январе 2018 года.