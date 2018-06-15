В обеспечении порядка на "Марше равенства" в Киеве будут задействованы около 5 тыс. правоохранителей

Правопорядок во время "Марша равенства" 17 июня в Киеве, организованного ЛГБТ-сообществом, будут обеспечивать около 5 тыс. правоохранителей, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Заявлено участников 5 тыс., соответственно, и правоохранителей будет около 5 тыс. Количество тех, кто будет непосредственно обеспечивать порядок на марше, мы точно определим в воскресенье, исходя из обстановки", - рассказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Отвечая на вопрос о том, подавали ли заявки на проведение каких-либо акций в этот же день представители националистических организаций, С.Яровой отметил, что такие заявки не поступали.

"У нас есть информация из соцсетей о том, что радикально настроенные люди будут делать попытки помешать этому маршу. Мы встречаемся с лидерами разных организаций, чтобы предупредить об ответственности за нарушения, связанные с безопасностью", - рассказал он.

По данным правоохранителей, организаторы акции решили придерживаться прошлогоднего маршрута. Планируется, что участники "Марша равенства" соберутся в 9.00 на ул. Богдана Хмельницкого и вдоль центрального (красного) корпуса Киевского национального университета им.Т.Шевченко пройдут к площади Льва Толстого.