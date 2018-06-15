События

14:29 15.06.2018

ВС вернул Киеву здания военного комиссариата на Подоле

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ВС вернул Киеву здания военного комиссариата на Подоле

Верховный Суд Украины вернул в коммунальную собственность два здания ХІХ в., расположенные по ул. Сагайдачного, 20/2 в Подольском районе столицы, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Указанные здания площадью 2,5 тыс. кв. м построены в XIX веке. В течение 60 лет они использовались для размещения военного комиссариата. В 2008 году решением Киевсовета и заключенной на его основании незаконной сделкой памятник передали в собственность МЧП "Аквадон" – предприятию, зарегистрированному в то время в г.Донецк", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данным пресс-службы, отчуждение зданий состоялось без согласования Министерства культуры, приватизационной процедуры и реконструкции объекта, что стало основанием для обращения в суд. Суды первой и второй инстанций подтверждали, что имущество незаконно выбыло с коммунальной собственности, однако отказывали в удовлетворении иска в связи со сроками исковой давности. В то же время, Верховный Суд Украины 13 июня удовлетворил кассационную жалобу и вернул памятник архитектуры в собственность территориальной общины столицы.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, малое частное предприятие (МЧП) "Аквадон" основано в 2003 году. Местом регистрации на июнь-2018 значится адрес зданий военкомата на Сагайдачного, 20/2 на Подоле.

Основным видом деятельности является предоставление недвижимости в аренду. Собственницей предприятия указана Катерина Ищенко.

Уставный капитал компании составляет 20 млн грн.

Теги: #верховный_суд #собственность
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