Минюст просит суд ликвидировать партию "Успішна країна" экс-главы Миндоходов Клименко

Министерство юстиции Украины подало иск в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить и ликвидировать партию "Успішна країна" (рус. "Успешная страна"), почетным председателем которой является бывший министр доходов и сборов Александр Клименко.

Как сообщила в пятницу пресс-служба суда, иск от Минюста касается указанной политической партии, третьи лица - Генеральная прокуратура Украины, Служба безопасности Украины.

"Истец просит суд запретить и принудительно распустить (ликвидировать) политическую партию "Успішна країна", - говорится в сообщении.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства в данном административном деле.

А.Клименко был избран почетным председателем партии в декабре 2015 года.

Он находится в государственном и международном розыске, подозревается, в частности, в госизмене.