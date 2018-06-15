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14:00 15.06.2018

Москалькова пообещала добиться встречи Денисовой с Сенцовым в ближайшее время, ведутся переговоры об осмотре его независимыми врачами

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Москалькова пообещала добиться встречи Денисовой с Сенцовым в ближайшее время, ведутся переговоры об осмотре его независимыми врачами

Омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова пообещала предпринять необходимые меры, чтобы в ближайшее время уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с удерживаемым в российской колонии украинцем Олегом Сенцовым.

"В последнем разговоре омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заверила, что прилагает все усилия, чтобы в ближайшее время состоялась встреча Людмилы Денисовой с Олегом Сенцовым", - сказано на сайте украинского омбудсмена в пятницу.

Также, по словам Л.Денисовой, Т.Москалькова получила устную информацию о состоянии здоровья О.Сенцова. "Омбудсмен РФ сейчас требует, чтобы ей было предоставлено все в письменном варианте и тогда она поделится этой информацией со мной", - проинформировала уполномоченный Верховной Рады.

Она также отметила, что сейчас ведутся переговоры, чтобы О.Сенцова осмотрели независимые врачи.

Кроме того, будет рассматриваться дальнейший график визитов к другим заключенным. "В понедельник встречаемся с Татьяной Москальковой и будем составлять "дорожную карту" наших визитов", - сообщила Л.Денисова.

Ранее в этот день уполномоченный Верховной Рады Украины прибыла в город Лабытнанги (Тюменская область, Россия), чтобы посетить украинского политзаключенного О.Сенцова. Однако руководство колонии, где содержится украинец, отказало Л.Денисовой в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Теги: #рф #сенцов #денисова #москалькова
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