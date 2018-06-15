Трое из четверых пострадавших во время взрыва в Киеве детей находятся в стабильном состоянии

Трое из четверых детей, пострадавших во время взрыва в Киеве, находятся в стабильном состоянии и требуют динамического наблюдения, ещё один ребенок пятилетнего возраста находится в тяжелом состоянии, сообщила заместитель главного врача НДСБ "Охматдет" по медицинской части Татьяна Иванова журналистам в пятницу.

Она также отметила, что к оказанию медицинской помощи детям привлечена большая бригада медиков, в состав которой входят врачи-инфекционисты, хирурги, анестезиологи, нейрохирурги, офтальмологи.

"Делается все возможное, чтобы как можно скорее стабилизировалось состояние пациентов и можно было приступить к реабилитационным мероприятиям", - уточнила она.

У пятилетнего мальчика, который находится в тяжелом состоянии, сложная открытая черепно-мозговая травма с множественными осколочными поражениями головного мозга.

"Сначала необходимо сделать все возможное, чтобы ребенок выжил, потом будут решаться все остальные вопросы", - уточнил детский нейрохирург Владимир Зябченко, комментируя вопросы относительно удаления осколков.

Как сообщалось, вечером 15 июня в Святошинском районе Киева в старом автомобиле на ул.Чернобыльской взорвался неизвестный предмет, в результате чего пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет, которые играли в салоне.

Дети были госпитализированы в больницу "Охматдет", двое из них - в тяжелом состоянии.